Roger Federer. O adeus do génio do ténis aos courts

Aos oito anos começou a jogar ténis e em 1998 tornou-se profissional. Durante a adolescência não se destacou por ser uma sensação como muitas outras promessas mas a carreira de Roger Federer viria a mostrar um dos melhores jogadores de todos os tempos, ombreando com outros grandes nomes como Rafael Nadal e Novak Djokovic.

A primeira final surge em 2000, num torneio ATP que acabou por perder para o também suíço Marc Rosset, campeão olímpico em 1992. A primeira vitória numa prova vem no ano seguinte, em Milão. O ano de 2003 traz o primeiro Grand Slam da carreira, o torneio que Federer mais gostou de disputar e que mais vezes ganhou, sendo o recordista absoluto: Wimbledon.









Nas quatro grandes provas do circuito,. Um número impressionante mas já ultrapassado por Novak Djokovic (21) e Rafa Nadal (22) que é o recordista atual devencidos.Os primeiros triunfos no Open da Austrália e no Open dos Estados Unidos surgem em 2004. Roland Garros seria um dos calcanhares de aquiles do suíço. A terra batida nunca foi a especialidade de Federer, com Nadal a ser um campeão indiscutível do torneio francês. No entanto, em 2009, Roger Federer alcança a vitória em Paris e consegue alcançar a vitória nos quatrodo ténis.No total, contando, ATP Finals e torneios ATP,e é um campeão de longevidade.. São 18 anos de diferença, com o mítico Jimmy Connors a ser destronado na longevidade da conquista de títulos.

Vitórias no Grand Slam



Apesar de ficar atrás de Djokovic e Nadal no número deconquistados, não existe vitória do suíço que seja contestada.de cada época e a partir daí o tenista foi sempre um candidato a vencer.Na Austrália, o primeiro triunfo chegou em 2004 e desde esse momento, Roger Federer festejou a conquista em Melbourne mais cinco vezes. Nos Estados Unidos, o primeiro triunfo também foi em 2004, vencendo o torneio consecutivamente até 2008.No entanto, um dos grandes feitos da carreira aconteceu em Roland Garros. Depois de múltiplas conquistas em Londres, Austrália e no Arthur Ashe Stadium, Paris viu Federer a destronar Rafa Nadal, rei da terra batida.









Não sendo um especialista no piso, Federer começou o torneio a derrotar Alberto Martin. Seguiram-se o argentino José Acasuso e o francês Paul-Henri Mathieu. Antes dos quartos-de-final, o suíço derrotou o alemão Tommy Haas e deu-se a surpresa: noutra partida, o tetracampeão Rafa Nadal acabou por ser eliminado pelo sueco Robin Soderling.Roger Federer venceu depois Gael Monfils nos quartos-de-final e deixou Juan Martin Del Potro pelo caminho nas meias. Na final, foi o ‘carrasco’ de Nadal a defrontar o suíço, Robin Soderling, e a vitória foi clara para Federer. Depois de um triunfo por uns claros 3-0,Porventura, um dos mais triunfos mais significativos em toda a carreira. Federer nunca mais voltou a vencer o torneio parisiense. Rafa Nadal venceu Roland Garros por dez vezes, Djokovic por duas e Wawrinka, compatriota de Federer, conquistou a prova em 2015.No fim de uma grande carreira, Roger Federer conta ainda com um recorde peculiar:

Múltiplos prémios e distinções durante a carreira

No fim de cada época, o circuito ATP realiza os ATP Finals. Os oito melhores tenistas do ranking defrontam-se e digladiam-se pelo grande prémio de campeão. Federer não foi exceção: 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011 tiveram o suíço como campeão dos campeões.em todos os torneios que disputou. Um número astronómico apenas ultrapassado por Jimmy Connors (1274). No entanto,Em termos olímpicos, o registo é mais modesto mas não deixa de ser destacável. Juntamente com Stan Wawrinka, Federer venceu a medalha de ouro em pares, em 2008, em Pequim. Quatro anos depois, em Londres, o suíço conquistou a medalha de prata ao perder a final com Andy Murray.e arrecadou ao longo da carreira prémios que ascendem aos 130 milhões de euros.O debate sobre o melhor jogador de sempre vai continuar por muitos anos mas o debate sobre se Federer figura entre os melhores de sempre é inexistente. O suíço vai para sempre fazer parte de uma galeria de lendas que para sempre mudaram a face do ténis.