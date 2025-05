Roglic já lidera a Volta a Itália

Tarling, de 21 anos, completou em 16,07 minutos os 13,7 quilómetros da curta tirada disputada na capital albanesa, batendo por um segundo Roglic, o novo camisola rosa, e por três o australiano Jay Vine (UAE Emirates), segundo e terceiro classificados.



Roglic, vencedor do Giro em 2023 e apontado como o maior favorito ao triunfo na atual edição, ascendeu ao comando da prova, desalojando o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), que se impôs na etapa inaugural e caiu para o segundo lugar da classificação geral, a um segundo do esloveno.



Afonso Eulálio, da Bahrein Vitorioso, foi 92º na etapa, a 1,23 do vencedor, e ocupa a 109ª posição da geral individual, a 9,40 do camisola rosa.