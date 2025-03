Roglic lidera Volta à Catalunha

Numa reedição do duelo da véspera, que se deverá repetir na Volta a Itália, desta feita foi Roglic a festejar numa chegada a uma subida de primeira categoria, concluindo em 4:24.08 horas os 188,7 quilómetros, entre Sant Vicenç de Castellet e Montserrat, o mesmo tempo de Ayuso, que tinha vencido por uma margem ainda mais curta na véspera.



Numa luta pela vitória final que parece ser cada vez mais a dois, Roglic, que ganhou dois segundos ao rival no sprint intermédio, passou a liderar, mas com o mesmo tempo de Ayuso.



O espanhol Enric Mas (Movistar) foi terceiro, a três segundos, e subiu igualmente ao pódio da geral, mas já a 20 segundos de Roglic e Ayuso, ultrapassando o compatriota Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que caiu para quarto, a 21.



A história da etapa conta-se por uma fuga de 12 ciclistas, que chegou a ter cerca de quatro minutos de avanço, o que permitiu que o norueguês Embret Svestad-Bardseng (Arkéa-B&B Hotels) chegasse a ser líder virtual.



O alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) foi o derradeiro resistente da fuga e aguentou na frente até 2,4 quilómetros da etapa, quando foi apanhado no mesmo momento em que Ayuso fez o primeiro ataque no grupo dos favoritos, levando consigo inicialmente Landa e depois Roglic.



O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) acompanhou o seu líder, o francês Lenny Martínez, durante grande parte da subida final, e acabou a etapa na 52.ª posição, a 6.51 minutos de Roglic, subindo ao 67.º lugar, a 26.01.



Após duas etapas com chegada em alto, o pelotão da 104.ª Volta à Catalunha terá esta sexta-feira uma etapa mais tranquila, com um percurso de 172 quilómetros entre Paüls e Amposta, praticamente plano na segunda fase.