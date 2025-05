Roglic volta a cair e desiste do Giro

O abandono do favorito número um à partida para esta ‘corsa rosa’ e 10.º classificado da geral no início dos 203 quilómetros entre Piazzola sul Brenta e San Valentino foi confirmado pela organização nas redes sociais da prova.



Roglic, que já tinha caído na nona etapa e no reconhecimento do contrarrelógio da 10.ª, sofreu hoje nova queda, numa descida a cerca de 95 quilómetros da meta, e desistiu.



À partida para a etapa de hoje, o esloveno de 35 anos já tinha admitido estar “em modo de sobrevivência” e que seria difícil repetir o triunfo final de 2023.



O quatro vezes campeão da Vuelta tem um enorme historial de quedas nos últimos anos, nomeadamente na Volta a França, que abandonou nas três edições anteriores em que participou.