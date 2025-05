Roland Garros. Alcaraz segue em frente

Alcaraz, número dois do ranking mundial, venceu Zeppieri, 310.º, por 6-3, 6-4 e 6-2, em uma hora e 56 minutos, seguindo sem qualquer eliminação da ronda inaugural em torneios do Grand Slam.



No "major" parisiense, Alcaraz vai defrontar agora o húngaro Fabian Marozsan, 56.º do mundo, que no domingo tinha afastado o italiano Luca Nardi, 95.º, no que vai ser o terceiro encontro entre ambos, sendo que Maroszan venceu o espanhol no único confronto em terra batida, no Masters 1.000 de Roma, em 2023.