Roland Garros. Aryna Sabalenka apura-se para a segunda ronda

Diante da 50.ª jogadora da hierarquia mundial, Sabalenka, finalista da edição anterior, impôs-se na terra batida parisiense em uma hora e 15 minutos, pelos parciais de 6-4 e 6-2.



Com quatro troféus de ‘majors’ no currículo – Open da Austrália, em 2023 e 2024, e Open dos Estados Unidos, em 2024 e 2025 -, a bielorrussa ainda procura o primeiro título em Roland Garros, sendo que na próxima ronda irá defrontar a checa Linda Fruhvirtova (149.ª WTA) ou a francesa Elsa Jacquemot (67.ª).



