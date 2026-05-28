Roland Garros. Aryna Sabalenka qualifica-se para a terceira ronda
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, apurou-se hoje para a terceira ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer a francesa Elsa Jacquemot, em dois sets.
Finalista em 2026, Sabalenka derrotou Jacquemot, 67.ª do mundo, por 7-5 e 6-2, em uma hora e 34 minutos, apurando-se para a terceira ronda de um ‘major’ pela 20.ª vez consecutiva.
A bielorrussa, duas vezes campeã do Open da Austrália e do Open dos Estados Unidos, vai defrontar na próxima ronda a australiana Daria Kasatkina (53.ª), que afastou a suíça Susan Bandecchi (215.ª).
