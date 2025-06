Roland Garros: Boisson elimina número três mundial e faz história em Paris

Na sua estreia em quadros principais de torneios do Grand Slam, Boisson, de 22 anos e 361.ª do ranking WTA, venceu, com reviravolta, Pegula, por 3-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 40 minutos.



Derradeira representante gaulesa nos oitavos de final, a ‘wildcard’ Boisson tornou-se a primeira tenista francesa a atingir os ‘quartos’ desde 2017, ano em que Caroline Garcia e Kristina Mladenovic chegaram a essa fase.



A jovem francesa é a também a tenista com ranking mais baixo a chegar aos quartos de final de um ‘major’, desde que a letã Kaia Kanepi, que já tinha integrado o top 20 mundial, entrou nas últimas oito tenistas do Open dos Estados Unidos em 2017, quando era 418.ª da hierarquia.



Os números históricos da caminhada épica de Lois Boisson não ficam por aqui, uma vez que é a primeira tenista estreante em quadros principais de torneios do Grand Slam a chegar aos quartos de final desde 2009, quando a espanhola Carla Suarez Navarro, vinda da qualificação, o conseguiu.



Na última temporada, Boisson já devia ter recebido um convite para estar no ‘major’ de terra batida parisiense, mas uma rotura de ligamentos num joelho acabou por a afastar durante nove meses da competição, tendo já em 2025 participado no seu primeiro e único torneio WTA, em Rouen.



Pela frente, a francesa vai ter agora a russa Mirra Andreeva, sexta da hierarquia mundial, que hoje afastou a australiana Daria Kasatkina, 17.ª, por 6-3 e 7-5, em uma hora e 34 minutos.



Aos 18 anos, Andreeva tornou-se também a mais jovem tenista a conseguir estar nos quartos de final de Roland Garros de forma consecutiva desde a suíça Martina Hingis em 1997 e 1998.