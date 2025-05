Roland Garros. Borges avança em pares

O tenista português Nuno Borges, ao lado do francês Arthur Rinderknech, qualificou-se esta sexta-feira para a segunda ronda de pares de Roland Garros, com um triunfo frente ao belga Zizou Bergs e ao neerlandês Jesper De Jong.



O maiato de 28 anos e Rinderknech perderam o primeiro set, mas acabaram por impor-se com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 44 minutos.



Na próxima ronda, o duo luso-francês vai defrontar os 12.ºs cabeças de série, o sueco Andre Goransson e o neerlandês Sem Verbeek.



Nuno Borges continua também em prova em singulares, indo defrontar na sexta-feira o australiano Alexei Popyrin, 25.º jogador mundial, na terceira ronda daquele quadro.