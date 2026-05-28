Roland Garros. Campeã Coco Gauff apura-se para a terceira ronda

Coco Gauff, quarta do ranking mundial, venceu Mayar Sherif, 129.ª, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 50 minutos, qualificando-se pela sexta vez consecutiva para a terceira ronda, apuramento que só falhou em 2020, na sua estreia em Paris.



A também vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023 e finalista em Roland Garros em 2022 vai defrontar a britânica Katie Boulter (71.ª) ou a austríaca Anastasia Potapova (30.ª).



