Roland Garros. Carlos Alcaraz vence o torneio em partida épica contra Sinner

Os números 1 e 2 do ranking ATP defrontaram-se na final de um dos maiores torneios do ténis mundial. Janik Sinner cedo conseguiu impôr-se a Alcaraz e depois de duas horas alcançou uma vantagem de dois sets a zero, com o segundo a ter de ir ao Tie Break.





Carlos Alcaraz impôs-se sobre o italiano no terceiro set e no quarto, o italiano quebrou o serviço do espanhol quando estava 3-3 e depois de um duelo de guerreiros, Alcaraz voltou a empatar a contenda para 5-5, quebrando o serviço de Sinner, chegando depois ao 6-5.





Sinner aproveitou o serviço para chegar ao 6-6. Em novo Tie Break, o espanhol conseguiu recuperar de 2-0 para um 4-2 e no fim Alcaraz prevaleceu ganhando por 7-3 e o set por 7-6





No quinto set, o Philippe Chatrier viu mais ténis de qualidade, com Carlos Alcaraz a começar muito por cima de Sinner e rapidamente a chegar ao 2-0. No entanto, o italiano não voltou a perder um jogo de serviço e levou a partida até aos 4-5. A servir para o 6-5 e triunfo no torneio Alcaraz viu Sinner renascer e a empatar o quinto set, a cinco igual, quebrando o serviço do espanhol.





O italiano voltou a fazer valer o seu serviço, passou para os 6-5, colocando-se à frente pela primeira vez no quinto set. Depois de mais de cinco minutos de jogo, Alcaraz empatou 6-6 e levou a partida para o Tie Break final.





Aí, Carlos Alcaraz entrou de rompante, não dando hipóteses a Sinner, que até estava melhor, e venceu o Tie Break por 10-2 e conquistando Roland Garros pela segunda vez na carreira.