A competir sob bandeira neutra, devido à invasão russa à Ucrânia, Medvedev superou o argentino, 103.º do ranking, por 6-2, 6-2, 6-2, em uma hora e 38 minutos.Medvedev passou pela segunda vez na carreira a primeira ronda em Paris, depois de ter chegado aos quartos de final em 2021, e vai jogar com o lituano Ricardas Berankis, 101.º do mundo, ou o sérvio Laslo Djere, 56.º.