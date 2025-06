Roland Garros. Djokovic está nas "meias"

"Djoko", três vezes vencedor no "major" parisiense (2016, 2021 e 2023), bateu o terceiro cabeça de série e finalista em 2024 do torneio pelos parciais de 4-6, 6-3, 6-2 e 6-4, em três horas e 17 minutos, assegurando a sua 51.ª meia-final em "majors".



O sérvio, sexto jogador do mundo e que tenta chegar ao seu 25.º título do Grand Slam, vai defrontar nas meias-finais, na sexta-feira, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, que afastou o cazaque Alexander Bublik, 62.º da hierarqiua mundial.