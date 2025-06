Roland Garros: Djokovic pela 16.ª vez seguida nos quartos de final

Três vezes vencedor no ‘major’ parisiense (2016, 2021 e 2023), ‘Djoko’ venceu hoje o 81.º classificado do ranking ATP, por 6-2, 6-3 e 6-2, em duas horas e 14 minutos, chegando pela 19.ª vez aos ‘quartos’ em Roland Garros, fase que falhou apenas por duas vezes na carreira.



Em busca do seu 25.º título do Grand Slam, o número seis mundial vai defrontar na próxima ronda o alemão Alexander Zverev, finalista em 2024 e terceiro cabeça de série, que beneficiou da desistência do neerlandês Tallon Griekspoor (53.º) durante o segundo set, quando já vencia por 6-4 e 3-0.