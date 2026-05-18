Roland Garros. Estreante Matilde Jorge avança para segunda ronda de qualificação

O primeiro encontro no ‘qualifying’ do ‘major’ de terra batida parisiense correu de feição à vimaranense, atual 251.ª colocada do ranking, que se impôs frente a uma adversária (135.ª) mais cotada na hierarquia, por 7-6 (7-4) e 7-5, ao cabo de duas horas e 12 minutos.



Na segunda ronda de qualificação, Matilde Jorge vai defrontar a norte-americana Mary Stoiana (146.ª).



Na terça-feira, igualmente na mesma fase, será a vez da irmã Francisca Jorge (205.ª) iniciar a participação no torneio, diante da chinesa You Xiaodi (175.ª).



No dia de hoje, o compatriota Frederico Silva ficou pelo caminho na primeira ronda do ‘qualifying’, ao perder em três sets com o argentino Federico Agustín Gómez (6-3, 6-7 (5-7) e 6-3).



