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Roland Garros. Estreante Matilde Jorge avança para segunda ronda de qualificação
A tenista portuguesa Matilde Jorge estreou-se hoje com um triunfo em Grand Slams, ao ultrapassar a norte-americana Elvina Kalieva, em dois parciais, na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros.
O primeiro encontro no ‘qualifying’ do ‘major’ de terra batida parisiense correu de feição à vimaranense, atual 251.ª colocada do ranking, que se impôs frente a uma adversária (135.ª) mais cotada na hierarquia, por 7-6 (7-4) e 7-5, ao cabo de duas horas e 12 minutos.
Na segunda ronda de qualificação, Matilde Jorge vai defrontar a norte-americana Mary Stoiana (146.ª).
Na terça-feira, igualmente na mesma fase, será a vez da irmã Francisca Jorge (205.ª) iniciar a participação no torneio, diante da chinesa You Xiaodi (175.ª).
No dia de hoje, o compatriota Frederico Silva ficou pelo caminho na primeira ronda do ‘qualifying’, ao perder em três sets com o argentino Federico Agustín Gómez (6-3, 6-7 (5-7) e 6-3).
Na segunda ronda de qualificação, Matilde Jorge vai defrontar a norte-americana Mary Stoiana (146.ª).
Na terça-feira, igualmente na mesma fase, será a vez da irmã Francisca Jorge (205.ª) iniciar a participação no torneio, diante da chinesa You Xiaodi (175.ª).
No dia de hoje, o compatriota Frederico Silva ficou pelo caminho na primeira ronda do ‘qualifying’, ao perder em três sets com o argentino Federico Agustín Gómez (6-3, 6-7 (5-7) e 6-3).