Mais Modalidades
Ténis
Roland Garros: Faria continua a surpreender e avança para terceira ronda
Jaime Faria continua a protagonizar um torneio de Roland Garros de sonho, tendo hoje garantido pela primeira vez a presença na terceira ronda do segundo Grand Slam de ténis, ao eliminar o alemão Jan-Lennard Struff.
O jogador luso já tinha causado surpresa quando afastou Denis Shapovalov na segunda ronda, que atingiu igualmente pela primeira vez, tendo na altura derrotado o canadiano, antigo número 10 do mundo e atual 39.º, em três sets, com os parciais de 6-4, 7-5 e 6-4.
Apesar de vir da fase de qualificação, o número dois nacional de ténis continua a evidenciar um bom momento de forma e hoje voltou a vencer em três sets, derrotando o atual 80.º da hierarquia mundial por 7-5, 7-6 (7-1) e 6-2, em duas horas e 32 minutos.
Num encontro muito equilibrado, Faria acabou por levar a melhor no primeiro set, ao ser mais agressivo no ataque ao serviço do adversário, tendo quebrado por duas vezes o serviço a Struff, em sete tentativas, enquanto o alemão o fez na única vez que teve a oportunidade de quebrar o serviço ao jogador luso, mas este venceu o primeiro parcial por 7-5.
A segunda partida revelou-se ainda mais equilibrada e teve de ser resolvida apenas no 'tie break', no qual Faria foi claramente superior, triunfando por 7-1.
O triunfo neste parcial revelou-se crucial para o desfecho do encontro, tendo Faria dominado a terceira partida por completo e fechado com um 6-2, juntando-se assim a Nuno Borges, número um nacional, na próxima ronda.
Nos 16 avos de final, Faria, 22 anos, vai medir forças com o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurcacz, 99.º do mundo, e o norte-americano Frances Tiafoe, 22.º, enquanto Nuno Borges, 51.º do mundo, vai defrontar o russo Andrei Rublev, 13.º da hierarquia.
Apesar de vir da fase de qualificação, o número dois nacional de ténis continua a evidenciar um bom momento de forma e hoje voltou a vencer em três sets, derrotando o atual 80.º da hierarquia mundial por 7-5, 7-6 (7-1) e 6-2, em duas horas e 32 minutos.
Num encontro muito equilibrado, Faria acabou por levar a melhor no primeiro set, ao ser mais agressivo no ataque ao serviço do adversário, tendo quebrado por duas vezes o serviço a Struff, em sete tentativas, enquanto o alemão o fez na única vez que teve a oportunidade de quebrar o serviço ao jogador luso, mas este venceu o primeiro parcial por 7-5.
A segunda partida revelou-se ainda mais equilibrada e teve de ser resolvida apenas no 'tie break', no qual Faria foi claramente superior, triunfando por 7-1.
O triunfo neste parcial revelou-se crucial para o desfecho do encontro, tendo Faria dominado a terceira partida por completo e fechado com um 6-2, juntando-se assim a Nuno Borges, número um nacional, na próxima ronda.
Nos 16 avos de final, Faria, 22 anos, vai medir forças com o vencedor do encontro entre o polaco Hubert Hurcacz, 99.º do mundo, e o norte-americano Frances Tiafoe, 22.º, enquanto Nuno Borges, 51.º do mundo, vai defrontar o russo Andrei Rublev, 13.º da hierarquia.