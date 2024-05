Roland Garros. Henrique Rocha está fora do torneio

Henrique Rocha, atual 204.º do ranking mundial, foi derrotado pelo 139.º da hierarquia por 4-6, 7-6 (7-5) e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 53 minutos.Com a eliminação de Henrique Rocha e Francisca Jorge nos respetivos quadros de singulares, a representação lusa na primeira ronda da qualificação para Roland Garros fica agora a cargo de Jaime Faria, atual 183 da hierarquia mundial, que defronta esta terça-feira o francês Clement Tabur, número 235 do mundo.No quadro principal de singulares masculinos Portugal está representado por Nuno Borges (53.º do mundo), enquanto Francisco Cabral (58) estará no de pares.