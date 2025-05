Roland Garros: Henrique Rocha falha `oitavos`

Na sua estreia em quadros principais do Grand Slam, o atual 200.º posicionado do ranking mundial, que tinha vindo da qualificação, na qual disputou três encontros, não conseguiu impor-se diante do 62.º da hierarquia, que triunfou por 7-5, 6-1 e 6-2, ao cabo de uma hora e 42 minutos.



Desta forma, o quadro de singulares do evento de terra batida parisiense fica sem representantes lusos, depois de Nuno Borges (41.º) ter sido afastado na quarta-feira pelo australiano Alexei Popyrin (25.º).