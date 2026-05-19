Roland Garros. Henrique Rocha segue para a segunda ronda da qualificação
Henrique Rocha juntou-se hoje a Jaime Faria na segunda ronda da fase de qualificação masculina de Roland Garros, ao derrotar o tenista húngaro Zsombor Piros, em dois sets.
O número três nacional impôs-se ao 175.º jogador mundial com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), em uma hora e 51 minutos.
Rocha, 11.º pré-designado do ‘qualifying’, chegou a estar a perder por 2-5 no segundo set, mas recuperou para se juntar a Jaime Faria na segunda ronda da fase prévia do segundo Grand Slam da época.
Na próxima ronda do ‘qualy’, o 118.º tenista mundial vai ter pela frente o croata Borna Gojo (172.º).
Henrique Rocha procura regressar ao quadro principal de Roland Garros, depois de no ano passado ter chegado à terceira ronda, após ter disputado a qualificação.
O jogador de 22 anos foi mesmo o primeiro homem português a vencer cinco encontros de singulares num só torneio do Grand Slam.
