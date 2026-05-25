Roland Garros. Iga Swiatek afasta Emerson Jones e segue para a segunda ronda
A tenista polaca Iga Swiatek, terceira do mundo e quatro vezes vencedora, apurou-se hoje para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao afastar a australiana Emerson Jones em dois sets.
Num encontro que durou apenas uma hora, Swiatek, vencedora em 2020, 2022, 2023 e 2024, superou a jovem australiana, de 17 anos, pelos parciais de 6-1 e 6-2.
Na próxima ronda, Swiatek, que foi ainda semifinalista em 2025, quando perdeu para a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um mundial, vai defrontar a checa Sara Bejlek, 35.ª da hierarquia.
