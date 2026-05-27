Roland Garros. Iga Swiatek vence Sara Bejlek e segue para a terceira ronda
A tenista polaca Iga Swiatek, número três do mundo, apurou-se hoje para a terceira ronda de Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer em dois sets a checa Sara Bejlek.
No duelo com a 35.ª classificada do ranking WTA, a vencedora de quatro títulos do ‘major’ parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024) impôs-se no court Philippe-Chatrier pelos parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que durou uma hora e 32 minutos.
Swiatek vai enfrentar na terceira ronda a compatriota Magda Linette (73.ª WTA) ou a letã Jelena Ostapenko (31.ª).
