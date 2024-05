Roland Garros. Jaime Faria eliminado na qualificação

Com a eliminação de Faria, de 20 anos,Borges vai ainda disputar o quadro de pares, ao lado do francês Arthur Rinderknech, com Francisco Cabral a jogar com o colombiano Nicolas Barrientos na mesma variante.O brasileiro chega pela segunda vez na carreira ao quadro principal de um torneio do Grand Slam, depois de ter caído na segunda ronda no Open dos Estados Unidos em 2023.