Roland Garros. Jaime Faria inicia `qualy` diante de reputado Grigor Dimitrov

Ao número dois nacional e 119.º jogador mundial calhou o mais credenciado jogador da fase de qualificação, que atingiu os quartos de final na terra batida parisiense em 2024.



Atualmente no 170.º posto da hierarquia ATP, Dimitrov, de 34 anos, lesionou-se nos oitavos de final de Wimbledon, quando vencia Jannik Sinner por dois sets a zero, e esteve afastado dos courts até outubro, tendo, desde então, vencido apenas três encontros.



Esta é a terceira vez que Faria, de 22 anos, vai jogar na ‘catedral’ da terra batida, depois de ter disputado a primeira ronda do quadro principal em 2025 e ter caído no derradeiro encontro da qualificação no ano anterior.



Numa edição histórica para Portugal, que pela primeira vez terá sete tenistas a disputar um Grand Slam, Henrique Rocha (120.º) vai iniciar o ‘qualifying’ diante de Zsombor Piros, o húngaro que ocupa o 163.º lugar do ranking mundial.



Já Frederico Silva (238.º), que regressa a um ‘major’ quase três anos depois de ter sido afastado na primeira ronda do ‘qualy’ do Open dos Estados Unidos, vai defrontar o argentino Federico Agustín Gómez (186.º).



No quadro de qualificação feminino, Francisca Jorge tem encontro marcado com a chinesa You Xiaodi (194.ª), com a número um nacional e 204.ª jogadora mundial a regressar ao ‘qualifying’ de Roland Garros dois anos depois de perder na primeira ronda.



Estreante em Grand Slams, Matilde Jorge (249.ª) vai iniciar a sua caminha em ‘majors’ diante da norte-americana Elvina Kalieva (140.ª).



Além dos cinco tenistas que vão disputar a fase de qualificação do segundo Grand Slam da época, que arranca na segunda-feira, Portugal tem dois jogadores garantidos nos quadros principais: Nuno Borges, em singulares, e Francisco Cabral, em pares.



O quadro principal de Roland Garros começa em 24 de maio, com o torneio parisiense a decorrer até 07 de junho.