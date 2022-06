Roland Garros: Nadal sagra-se campeão pela 14.ª vez e conquista 22.º `Grand Slam`

'Rafa’, já recordista de cetros na ‘catedral da terra batida’ e em ‘majors’, ampliou ainda mais a sua lenda, com um triunfo por 6-3, 6-3 e 6-0, em duas horas e 18 minutos, diante do oitavo tenista mundial, a estrear-se em finais do ‘Grand Slam’, aos 23 anos, e logo diante do seu ídolo de infância.

Com 36 anos recém-cumpridos, Nadal, número cinco da hierarquia ATP e vencedor do Open da Austrália deste ano, tem agora mais dois títulos do ‘Grand Slam’ do que o sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial, e o suíço Roger Federer, depois de ter vencido pela 112.ª vez nos 115 encontros que disputou ao longo da sua carreira em Roland Garros.







Historial de vencedores em singulares masculinos do torneio de ténis de Roland Garros: