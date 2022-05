Roland Garros: Nadal sofre mas marca encontro com Djokovic nos `quartos`

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em Roland Garros, marcou hoje encontro nos 'quartos' do 'Grand Slam' parisiense com o sérvio Novak Djokovic, ao vencer o canadiano Félix Auger-Aliassime em cinco 'sets'.