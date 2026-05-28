Roland Garros. Número um do mundo Jannik Sinner eliminado na segunda ronda
O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, foi hoje eliminado na segunda ronda de Roland Garros, depois de enfrentar problemas físicos e ser surpreendido pelo argentino Juan Manuel Cerundolo em cinco sets.
Sinner venceu os dois primeiros sets, por 6-3 e 6-2, mas, quando se preparava para fechar o terceiro e consumar a qualificação, foi afetado por cãibras e não mais recuperou a condição, acabando por ceder diante do 56.º da hierarquia ATP por 5-7 e perder os derradeiros parciais por duplo 1-6, num encontro que durou três horas e 36 minutos.
O transalpino, que na época passada foi derrotado na final do segundo ‘major’ do ano por Carlos Alcaraz, soma quatro troféus do Grand Slam, sendo que o único que ainda não ergueu foi precisamente na terra batida parisiense.
Cerundolo vai agora defrontar na terceira ronda o espanhol Martin Landaluce (69.º ATP) ou o checo Vit Kopriva (66.º).
