Mais Modalidades
Ténis
Roland Garros. Nuno Borges eliminado na primeira ronda de pares
O tenista português Nuno Borges, ao lado do chinês Zhizhen Zhang, caiu hoje na primeira ronda do quadro de pares de Roland Garros, ao perder em dois sets com os segundos cabeças de série.
Número um nacional de singulares, o maiato de 29 anos despediu-se na primeira ronda de pares, ao ser derrotado pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Henry Patten, quartos tenistas mundiais na variante, por duplo 6-3, em uma hora e 15 minutos.
Apesar do desaire de hoje, Borges continua em prova em singulares, defrontando na terceira ronda o russo Andrey Rublev.
Apesar do desaire de hoje, Borges continua em prova em singulares, defrontando na terceira ronda o russo Andrey Rublev.