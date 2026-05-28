Roland Garros. Nuno Borges eliminado na primeira ronda de pares

Número um nacional de singulares, o maiato de 29 anos despediu-se na primeira ronda de pares, ao ser derrotado pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Henry Patten, quartos tenistas mundiais na variante, por duplo 6-3, em uma hora e 15 minutos.



Apesar do desaire de hoje, Borges continua em prova em singulares, defrontando na terceira ronda o russo Andrey Rublev.



