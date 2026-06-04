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Roland Garros. Polaca Maja Chwalinska primeira `qualifier` a atingir a final
A tenista polaca Maja Chwalinska tornou-se hoje na primeira jogadora a atingir a final do torneio de Roland Garros proveniente da fase de qualificação, depois de bater a russa Diana Schnaider por 7-6 (7-4) e 6-4.
A jogadora de 24 anos, 114.ª do ranking mundial e que até este torneio apenas havia vencido um encontro em Grand Slams, superou Schnaider, 23.ª da hierarquia mundial, em duas horas e 10 minutos.
Na final, Chwalinska vai defrontar outra tenista russa, Mirra Andreeva, oitava do mundo e que disputará igualmente a primeira final de um Grand Slam, que hoje derrotou a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets, 6-1 e 6-3.
Na final, Chwalinska vai defrontar outra tenista russa, Mirra Andreeva, oitava do mundo e que disputará igualmente a primeira final de um Grand Slam, que hoje derrotou a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets, 6-1 e 6-3.