Roland Garros. Polaca Maja Chwalinska primeira `qualifier` a atingir a final

Roland Garros. Polaca Maja Chwalinska primeira `qualifier` a atingir a final

A tenista polaca Maja Chwalinska tornou-se hoje na primeira jogadora a atingir a final do torneio de Roland Garros proveniente da fase de qualificação, depois de bater a russa Diana Schnaider por 7-6 (7-4) e 6-4.

Lusa /
Yoan Valat - EPA

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A jogadora de 24 anos, 114.ª do ranking mundial e que até este torneio apenas havia vencido um encontro em Grand Slams, superou Schnaider, 23.ª da hierarquia mundial, em duas horas e 10 minutos.

Na final, Chwalinska vai defrontar outra tenista russa, Mirra Andreeva, oitava do mundo e que disputará igualmente a primeira final de um Grand Slam, que hoje derrotou a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets, 6-1 e 6-3.

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