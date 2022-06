Roland Garros. Ruud elimina Cilic e estreia-se na final de um ‘Grand Slam’

Ruud, de 23 anos, que até este torneio parisiense tinha como melhor registo em ‘Grand Slams’ os oitavos de final no Open da Austrália (2021), venceu o 23.º colocado da hierarquia ATP pelos parciais de 3-6, 6-4, 6-2 e 6-2, num encontro que durou duas horas e 55 minutos.



O tenista nórdico vai agora defrontar na final o espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos de Roland Garros (13) e número cinco mundial, que eliminou Alexander Zverev na outra meia-final, beneficiando da lesão sofrida pelo alemão no ‘tie-break’ do segundo ‘set’.