Roland-Garros. Socorristas foram solicitados a prestar assistência 28 vezes, só esta terça-feira

Em 2026, "talvez cheguemos às 200 intervenções, talvez 230, mas não vamos ter milhares de intervenções", antecipou Michel Franco.





RTP c/AFP

Embora a onda de calor excecional tenha assolado Paris desde o início do torneio, nem todas as intervenções dos socorristas estão, no entanto, relacionadas com o calor, insiste a Federação Francesa de Ténis (FFT)."O que considero como 'intervenção' é qualquer saída dos socorristas do posto central de segurança", explicou na terça-feira Michel Franco Durand, responsável pelo serviço de bombeiros/socorro do Grand Chelem parisiense.Os socorristas podem, portanto, ser mobilizados tanto para prestar cuidados a um funcionário do torneio que se tenha lesionado como para prestar assistência a um espectador vítima de um mal-estar, detalhou ele."Intervimos prioritariamente junto do público, mas estamos aqui para apoiar todas as outras pessoas do torneio, sejam elas os acreditados, os prestadores de serviços ou os parceiros", concluiu Michel Franco Durand.Nos primeiros cinco dias do torneio, os socorristas já intervieram 116 vezes.Em 2025, durante a semana de qualificações e as duas semanas do torneio, realizaram 147 intervenções.