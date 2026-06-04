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Roland Garros. Tenista russa Mirra Andreeva apura-se pela primeira vez para a final
A tenista russa Mirra Andreeva apurou-se hoje pela primeira vez para a final de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer na meia-final a ucraniana Marta Kostyuk em apenas dois sets.
Andreeva, número oito do ranking mundial, superou a 15.ª da hierarquia pelos parciais de 6-1 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 17 minutos.
A tenista russa, de 19 anos, vai disputar pela primeira vez a final de um Grand Slam, superando o seu melhor resultado de sempre, depois de ter sido semifinalista do ‘major’ parisiense em 2024.
Na final, Mirra Andreeva vai defrontar a vencedora do duelo entre a sua compatriota Diana Shnaider, 23.ª do ranking, e a polaca Maja Chwalinska, 114.ª da hierarquia, sendo certo que vai existir uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova ganhou qualquer Grand Slam na carreira.
A tenista russa, de 19 anos, vai disputar pela primeira vez a final de um Grand Slam, superando o seu melhor resultado de sempre, depois de ter sido semifinalista do ‘major’ parisiense em 2024.
Na final, Mirra Andreeva vai defrontar a vencedora do duelo entre a sua compatriota Diana Shnaider, 23.ª do ranking, e a polaca Maja Chwalinska, 114.ª da hierarquia, sendo certo que vai existir uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova ganhou qualquer Grand Slam na carreira.