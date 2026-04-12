Rory McIlroy deixa-se empatar na liderança do Masters de Augusta em golfe

Após ter fechado a segunda ronda com seis pancadas de vantagem sobre o segundo classificado, McIlroy desperdiçou a margem ao contabilizar 73 ‘shots’, um acima do par do campo, com quatro birdies (um abaixo do par do buraco), três ‘bogeys’ (um acima) e um ‘duplo-bogey’ (dois acima).



O número dois mundial e vencedor do torneio no ano passado, com um agregado de 205 pancadas, parecia bem encaminhado para um raro segundo título consecutivo em Augusta - apenas conseguido pelos lendários Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods -, mas está agora empatado com Cameron Young, ambos com 11 pancadas abaixo do par do campo.



O norte-americano entregou um cartão com 65 ‘shots’, sete abaixo do par do campo, ao marcar oito ‘birdies’ e um ‘bogey’.



Na terceira posição está o também norte-americano Sam Burns, a uma pancada da dupla da frente, enquanto o número um do mundo, o compatriota Scottie Scheffler, é sétimo colocado, com quatro ‘shots’ de distância para o topo.