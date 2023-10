Em Riga, na corrida paralela aos Mundiais de estrada, a campeã olímpica da maratona em Seul1988 foi 13.ª na geral e venceu a prova do seu escalão etário, superando a marca da suíça Emmi Luthi, que tinha corrido em 1:32.56 em 2009.Rosa Mota deixou a mais de 22 minutos a segunda classificada do escalão, a finlandesa Kaarina Back (1:48.41).Na última semana, Rosa Mota tinha conquistado o campeonato europeu de veteranos de corta-mato, no mesmo escalão.