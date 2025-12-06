Rosa Mota volta a marcar presença na maratona de Macau

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Instituto de Desporto, Rosa Mota vai estabelecer um intercâmbio com os maratonistas de Macau e (...) incentivar os mesmos a dar o melhor de si na corrida".



A portuguesa de 67 anos venceu em 2024 a minimaratona, de 6,3 quilómetros, prova que integra a Maratona Internacional de Macau, repetindo os triunfos em 2018, 2019 e 2023.



Em fevereiro, a campeão olímpica da maratona em Seul 1988 teve alta hospitalar, na sequência de uma intervenção cirúrgica programada, depois de ter ultrapassado um “grave problema”, um “aneurisma dissecante da aorta”.



Rosa Mota, natural do Porto, foi campeã olímpica da maratona nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, após ter sido bronze em Los Angeles, em 1984. Do seu palmarés constam ainda três títulos europeus (1982, 1986 e 1990) e um mundial (1987).



Ainda é a recordista nacional da maratona, com o registo de 02.23,29 horas, marca conseguida em Chicago em 1985.



Nos últimos anos, Rosa Mota reapareceu ao mais alto nível e venceu várias provas de veteranos, tendo estabelecido em Barcelona, em 2024, o recorde do mundo da meia-maratona (1:24.27 horas), para o escalão dos 65 aos 69 anos.



A organização da Maratona Internacional de Macau disse que convidou também vários atletas de países e regiões lusófonas, indicados pela Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), incluindo Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka e o estado de Goa (Índia).



De acordo com a imprensa local, a meia-maratona contará com a presença de dois atletas portugueses.



Um deles é Fábio Oliveira, 30.º na maratona da primeira edição dos Campeonatos da Europa de Estrada, em abril, e parte da seleção de Portugal que terminou em quarto lugar.



Também irá correr em Macau a jovem Joana Ferreira, que conquistou a medalha de prata na prova sub-23 dos campeonatos nacionais de atletismo em 10 mil metros, em maio.



Cerca de 12 mil participantes inscreveram-se nas três provas da Maratona Internacional de Macau, incluindo o bicampeão masculino da maratona, o etíope Debele Fikadu Kebebe, e a vencedora do ano passado, a russa Alexandra Morozova.