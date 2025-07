Roxo e Martins brilham na Anadia

No Velódromo Nacional, em Sangalhos, Roxo e Martins alcançaram os melhores resultados da seleção portuguesa, presente com 11 ciclistas, com o oitavo posto na respetiva corrida de eliminação sub-23.



Na feminina, a campeã foi a russa Valeria Valgonen, que triunfou na Volta a Portugal de 2023 e é uma das mais cotadas ciclistas em prova em Anadia, enquanto a espanhola Isabella Escalera foi segunda e a italiana Anita Baima terceira.



O belga Tom Crabbe impôs-se entre os masculinos, à frente do francês Emmanuel Houcou, segundo, e do dinamarquês William Lowth, terceiro.



Na perseguição individual, triunfo sem surpresa para o britânico Josh Charlton, aos 22 anos um dos grandes nomes mundiais da disciplina, com duas pratas somadas nos Mundiais seniores de 2024, batendo dois italianos, Renato Favero, na prata, e Luca Giaimi, no bronze.



A antiga tricampeã mundial júnior Federica Venturelli deu outro ouro à Itália, na perseguição individual, e relegou para a prata a britânica Grace Lister, já medalhada em Europeus seniores.



Os Europeus sub-23 e juniores decorrem no Velódromo Nacional até domingo, prosseguindo na quarta-feira com as finais de, entre outros, scratch feminino e masculino sub-23 e eliminação masculina e feminina juniores.