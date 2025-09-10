Royal Óbidos recebe élite do golfe mundial

Numa lista com 144 jogadores, entre os quais oito portugueses, a elite da segunda divisão do golfe europeu confirmou a presença no traçado desenhado pelo lendário espanhol Seve Ballesteros (Par 71) na região oeste, com destaque para o escocês David Law, líder da ‘Road to Maiorca’ (o ranking do Challenge Tour) e vencedor de dois títulos esta temporada, o D+D Real Czech Challenge e o Vierumaki Finnish Challenge.



Tal como o britânico, de 34 anos, e o norte-americano Matt Oshrine, que há um ano celebrou o 29.º aniversário com a conquista do primeiro troféu do Challenge Tour da carreira, em Portugal, o francês Oihan Guillamoundeguy (2.º na Road to Maiorca), o italiano Filippo Celli (3.º), o também escocês Daniel Young (4.º) e o inglês Joshua Berry (5.º) estão entre os principais protagonistas do único torneio português pontuável para o Circuito Europeu.



A 63.ª edição do Open de Portugal, dotada de um acréscimo de 30 mil euros no ‘prize-money’, passando este ano a distribuir 300 mil euros e dois mil pontos para o ranking, vai contar ainda com a participação do transalpino Renato Paratore (6.º), do austríaco Maximilian Steinlechner (7.º), dos sul-africanos JC Ritchie (8.º) e do sueco Hugo Townsend, campeão do mais recente torneio do calendário, o GAC Rosa Challenge Tour, na Polónia.



Além dos nove jogadores do ‘top 10’ e de alguns antigos vencedores do DP World Tour, como os britânicos Marc Warren, também campeão do mundo ao lado de Colin Montgomerie, em 2007, e David Horsey, vencedor do BMW International Open de 2010 e de outras três provas, destaque para o contingente nacional, liderado por Pedro Figueiredo e Tomás Gouveia.



Aos dois únicos golfistas portugueses membros do Challenge Tour, vão juntar-se Tomás Bessa, campeão nacional de profissionais, Pedro Lencart, Vasco Alves, Daniel Rodrigues, Hugo Camelo Ferreira e o amador João Pereira, naquela que deverá ser a última edição do Open de Portugal no Royal Óbidos Spa & Golf Resort.



Assim como o sul-africano Daniel van Tonder, o único jogador entre os dez primeiros a não viajar até Portugal, Ricardo Melo Gouveia, membro do DP World Tour, também não vai disputar o maior torneio nacional, por estar a jogar esta semana o BMW PGA Championship, no Wentworth Club, em Inglaterra.

