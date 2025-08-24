Ruben Guerreiro 30.º na vitória de Waerenskjold na Volta à Alemanha
O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) terminou hoje na 30.ª posição a Volta a Alemanha, conquistada pelo norueguês Soren Waerenskjold (Uno-X), após a quarta e última etapa, ganha pelo britânico Matthew Brennan (Visma-Lease a bike).
No final dos 163,7 quilómetros entre Halle e Magdeburgo, Brennan venceu em 329.21 horas, o mesmo tempo de Waerenskjold e do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), segundo e terceiro, respetivamente.
Na geral, Waerenskjold terminou com 25 segundos de avanço sobre Brennan e 33 sobre o belga Wout van Aert (Visma-Lease a bike).
Ruben Guerreiro foi hoje 96.º na derradeira tirada, a 4.54 minutos de Brennan, uma perda de tempo que o fez ceder dois lugares, caindo para 30.º, a 5.53 de Waerenskjold.
