Ruben Guerreiro em 8.º lugar na Volta a Omã

O jovem de 23 anos, que já tinha vencido a primeira tirada, impôs-se ao sprint no final dos 181,5 quilómetros entre o Museu Oman Across Ages e o Centro de Convenções do Omã, em Mascate, diante do italiano Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling) e do venezuelano Orluis Aular (Movistar).



No pelotão chegaram o líder da geral, David Gaudu, e o português Ruben Guerreiro, 22.º, com as mesmas 4:31.35 horas do vencedor.



O francês da Groupama-FDJ manteve as diferenças na classificação, tendo o britânico Adam Yates (UAE Emirates), o campeão em título, a seis segundos, e o australiano Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling) a 12, na terceira posição.



Ruben Guerreiro vai partir para a quinta e última etapa, uma ligação de 138,5 quilómetros entre Imty e o alto de Jabal Al Akhdhar, no oitavo lugar da geral, a 34 segundos de Gaudu.