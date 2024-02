Rúben Prey cumpriu “sonho” da estreia por Portugal e espreita passos de Neemias

“Não é todos os dias que posso estar com a seleção nacional, sendo que sou um jovem de 19 anos. Estou a gostar muito da experiência e acho que vou aprender muita coisa. É um momento especial e um sonho para qualquer jogador de basquetebol”, afirmou.



Rúben Prey não esperava chegar à seleção principal “tão cedo”, mas foi convocado por Mário Gomes para o arranque da última fase de qualificação, em duelos contra Israel e Ucrânia, acreditando ser “mais do que possível” lograr a quarta presença na fase final.



“Acho que é mais do que possível. A nossa seleção está bastante forte e todos os dias estamos a fazer melhor as coisas. Não me preocupam os nossos rivais, mas sim o que nós fazemos”, considerou, em relação a um grupo que conta também com a Eslovénia.



O poste/extremo, que atua nos espanhóis do Joventut Badalona, é tido como uma das maiores promessas portuguesas e até europeias da modalidade, sendo já comparado a Neemias Queta, o primeiro luso a atingir a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).



“É normal compararem-nos, até por sermos um país onde o basquetebol não se vive muito, mas está a crescer. Acho que eu e o Neemias somos jogadores diferentes, mas obviamente que gostaria de estar onde ele está”, expressou o jovem, de 2,12 metros.



No entanto, Rúben Prey não pensa muito ainda num possível ‘draft’, realçou, estando mais concentrado na sua carreira em Espanha, onde chegou muito novo, proveniente do Queluz, e se tem destacado no campeonato do país vizinho e também na EuroCup.



“Estou bastante satisfeito com os meus resultados na Liga e na EuroCup. Sei que ainda há muito trabalho pela frente, mas também sei que não há muitos jovens de 19 anos que têm oportunidade de jogar nessas competições. Estou consciente de que tenho feito um bom trabalho”, disse, após 21 jogos na equipa principal do Joventut Badalona.



Em dezembro, o treinador do clube castelhano, Carles Duran, afirmou que Rúben Prey “se desviou do caminho”, o que resultou em menos espaço nas escolhas do treinador, mas o jogador assegurou que “já está tudo em ordem outra vez”, sendo já reintegrado.



A seleção portuguesa de basquetebol perdeu com a congénere israelita em partida da primeira jornada do Grupo A de qualificação para o EuroBasket 2025, defrontando no domingo a Ucrânia - perdeu diante da Eslovénia – na Arena Riga, na Letónia, às 19:00.