Rublev com `boas vibrações` para o Estoril Open





(Com Lusa)

"Sinto-me muito bem, apenas um pouco cansado. Ainda tenho muito tempo para recuperar para o meu encontro, mas estou com uma boa energia e um bom nível de ténis. Vamos ver o que acontece”, disse Rublev, que chega a Portugal depois de vencer o torneio de Bastad, na Suécia.O 14.º tenista mundial disse que o facto de ter ficado isento da primeira ronda lhe permitiu desfrutar um pouco mais do triunfo no torneio da Suécia, considerando que as condições no Estoril Open são bastante diferentes.“As condições são muito difíceis, comparadas com a Suécia. Estava mais vento. No 'court' em que treinei, tinha ressaltos diferentes, mais altos, temos de jogar muitas bolas acima da cabeça. Mas ainda temos tempo para avaliar”, referiu.Esta será a segunda presença de Rublev no Estoril Open, depois, de em 2017, ter caído na segunda ronda de qualificação, numa altura em que praticamente não teve oportunidade de ver nada além do Clube de Ténis do Estoril, algo que espera que “desta vez seja diferente”.Na estreia na presente edição, Rublev vai encontrar o cazaque Timofey Skatov, que, depois de ter sido repescado, se qualificou para a segunda ronda com um triunfo sobre o neerlandês Jesper de Jong.“Para ser sincero, conheço-o um pouco como pessoa, mas não conheço muito bem o seu jogo. Acho que treinámos uma vez há muitos anos. Sei que é um jogador que não joga muito rápido, que gosta de jogar alto. Penso que estas condições são boas para ele. Tenho de ver alguns jogos dele e analisar. Gosta de jogar o tipo de ténis espanhol, serviços em 'kick', bolas altas. Se tiver de jogar 30 vezes jogadas longas, vai fazê-lo. Não é o tipo de jogador que termina em duas pancadas”, afirmou.