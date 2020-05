Rudisha, campeão olímpico de 800 metros, operado ao tornozelo após fratura

A operação vai ter lugar em Eldoret, no Quénia, e será conduzida pela equipa do cirurgião ortopédico Victor Bargoria.



Rudisha, medalha de ouro nos últimos dois Jogos Olímpicos, tem sido flagelado por lesões desde o Rio2016 e não compete desde julho de 2017.



Quando o regresso parecia mais próximo, o atleta torceu o pé no passado dia 19 de maio, quando estava na sua casa rural em Kilgoris, no Quénia.



Durante uma caminhada, o atleta de 31 anos, tropeçou numa irregularidade do terreno, pensando de início que nada de grave tinha aontecido. Dias depois foi examinado num hospital de Nairobi e foi-lhe diagnosticada a fratura.