Rugby Europe anuncia alargamento e novo formato do `Championship`

Bélgica, Alemanha e Polónia vão juntar-se a Portugal, Geórgia, Espanha, Roménia e Países Baixos no torneio de râguebi também conhecido, anteriormente, como ‘Seis Nações B’, que continuará, no entanto, a ser disputado em cinco datas distribuídas nos meses de fevereiro e março.



As oito seleções serão distribuídas em dois grupos, formados através do método de ‘serpentina’, com base nos resultados dos dois anos anteriores.



O torneio será ‘fechado’ em ciclos de dois anos e o agregado de resultados bianuais determinará também a seleção despromovida ao ‘Trophy’, mas o título de campeão continuará a ser atribuído anualmente, agora através de uma final.



Nesse sentido, em 2023, Portugal vai disputar o Grupo B com Roménia, Bélgica e Polónia, enquanto o Grupo A será jogado por Geórgia, Espanha, Países Baixos e Alemanha.



Os dois primeiros classificados de cada grupo disputam, depois, as meias-finais e a final ou um jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, enquanto os dois últimos classificados disputam, também, dois jogos de atribuição de classificação final.



Em 2023, os jogos da fase de grupos vão ser disputados nos fins de semana de 04, 11 e 18 de fevereiro, enquanto as meias-finais terão lugar em 04 ou 05 de março e as finais serão jogadas em 18 ou 19 de março.



A Rugby Europe adiantou ainda que o Women’s Trophy, segundo escalão feminino disputado por Portugal, Finlândia, Bélgica, Alemanha e República Checa decorrerá entre outubro e maio.



O Rugby Europe Championship é o principal torneio europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações, sendo o vencedor designado anualmente como Campeão da Europa.



Portugal sagrou-se vencedor em 2004, num torneio que tem sido, nos últimos anos, dominado pela Geórgia, que em 2022 venceu pela quinta vez consecutiva, somando o 11.º título nos últimos 12 anos, interrompidos apenas pela Roménia, em 2017.