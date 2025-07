Rui Costa 2.º na última etapa da Volta à Áustria

No final dos 144,2 quilómetros de um percurso com partida e chegada a Feldkirch, Rui Costa foi o melhor do grupo principal, ao cortar a meta a 1.45 minutos do luxemburguês Bob Jungels (INEOS), que venceu isolado, com o belga Florian Vermeersch (UAE Emirates) na terceira posição, com o mesmo tempo do português.



Na geral, Del Toro, segundo classificado da Volta a Itália, garantiu o triunfo final, com 29 segundos de avanço sobre o irlandês Archie Ryan (EF Education-EasyPost) e 47 sobre o polaco Rafal Majka (UAE Emirates).



Com o segundo lugar, a sua melhor classificação desde que se sagrou campeão nacional em 2024, Rui Costa subiu 11 lugares e terminou a Volta à Áustria na 32.ª posição, a 31.35 minutos de Del Toro.