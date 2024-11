Rui Costa renova por um ano pela EF Education-EasyPost

"As notícias que todos esperavam. Rui Costa assinou a renovação de contrato com a EF Education-EasyPost, válida para 2025", lê-se numa mensagem da Corso Sports nas redes sociais, que foi republicada pelo ciclista luso.

Esta será a segunda temporada de Rui Costa, de 38 anos, no conjunto norte-americano, depois de, esta temporada, marcada por uma queda na Volta ao Algarve, ter conquistado o campeonato nacional de fundo e participado nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Único português campeão mundial de fundo (2013), Rui Costa conta no currículo com 33 vitórias, entre as quais se destacam três etapas na Volta a França, três triunfos consecutivos na geral da Volta à Suíça (2012-2014), o Grande Prémio de Montreal (2011), três títulos nacionais de fundo (2015, 2020 e 2024) e dois de contrarrelógio (2010 e 2013).

Costa, que iniciou a carreira profissional no Benfica (2007-2008), vai cumprir a 17.ª temporada no WorldTour, escalão máximo do ciclismo mundial ao qual chegou em 2009, quando assinou pela Caisse d`Epargne.

O experiente ciclista, conhecido no pelotão pelo seu calculismo e leitura de corrida, permaneceu na estrutura espanhola, posteriormente `batizada` Movistar, cinco épocas, antes de se mudar para a Lampre-Merida (2014-2016). Assinou pela UAE Emirates em 2017, tendo-se convertido num gregário nos últimos anos que passou na equipa dos Emirados Árabes Unidos, antes de, em 2023, ter estado na Intermarché-Circus-Wanty.