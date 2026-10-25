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Rui Lacerda e Ricardo Coelho campeões mundiais C2 em maratonas
Os canoístas portugueses Rui Lacerda e Ricardo Coelho sagraram-se campeões de C2 nos Mundiais de maratona, dando o segundo título sénior a Portugal em Gualeguaychú, na Argentina.
A dupla portuguesa completou o percurso em 1:39.38,61 horas, à frente dos espanhóis Jaime Duro e Manuel Garrido (1:40.13,32) e dos polacos Mateusz Borgiel e Mateusz Zuchora (1:40.34,33).
Este foi o segundo título mundial de seniores para Portugal nos Mundiais de maratona e o segundo para Ricardo Coelho, que, no sábado, venceu a corrida de C1.
No K2 feminino, Mariana Morais e Andreia Duarte foram sétimas, em 1:56.50,82, numa corrida ganha pelas espanholas Tania Fernandez e Tania Alvarez (1:55.12,60), seguida das húngaras Panna Sinko e Panna Csepe (1:55.13,69) e das sul-africanas Georgia Singe e Jade Wilson (1:56.18,66).
Portugal já tinha outras duas medalhas de ouro nos Mundiais, no C2 júnior, por Duarte Cunha e Gabriel Fernandes, que ainda venceu os C1 juniores.
Além dos títulos, Portugal tem ainda as pratas de Ricardo Coelho (prova curta de C1) e Leonardo Barbosa (C1 sub-23), e os bronzes de Maria Sousa (C1 júnior), Fernando Pimenta (prova curta de K1) e Martim Conceição (prova curta de K1 júnior).
Nas duas últimas provas do programa dos Mundiais, Nuno Barros e Martim Conceição disputam o K2 júnior, enquanto Fernando Pimenta e José Ramalho defendem o título mundial no K2 sénior.
Este foi o segundo título mundial de seniores para Portugal nos Mundiais de maratona e o segundo para Ricardo Coelho, que, no sábado, venceu a corrida de C1.
No K2 feminino, Mariana Morais e Andreia Duarte foram sétimas, em 1:56.50,82, numa corrida ganha pelas espanholas Tania Fernandez e Tania Alvarez (1:55.12,60), seguida das húngaras Panna Sinko e Panna Csepe (1:55.13,69) e das sul-africanas Georgia Singe e Jade Wilson (1:56.18,66).
Portugal já tinha outras duas medalhas de ouro nos Mundiais, no C2 júnior, por Duarte Cunha e Gabriel Fernandes, que ainda venceu os C1 juniores.
Além dos títulos, Portugal tem ainda as pratas de Ricardo Coelho (prova curta de C1) e Leonardo Barbosa (C1 sub-23), e os bronzes de Maria Sousa (C1 júnior), Fernando Pimenta (prova curta de K1) e Martim Conceição (prova curta de K1 júnior).
Nas duas últimas provas do programa dos Mundiais, Nuno Barros e Martim Conceição disputam o K2 júnior, enquanto Fernando Pimenta e José Ramalho defendem o título mundial no K2 sénior.
(Com Lusa)