Rui Lacerda ficou a 88 centésimos de segundo do primeiro título europeu sénior em C1 Maratonas

O canoista português cumpriu os 22,6 kms do traçado no Rio Lima numa hora, 48 minutos e 54 segundos.



Ficou a 88 centésimos de Manuel Campos, que teve o compatriota Fernando Busto em terceiro, a 17 segundos.



Além deste pódio, Portugal já garantiu o ouro por Fernando Pimenta, na prova curta de K1, na qual José Ramalho conquistou o bronze, além do ouro e prata na C1 júnior de Leonardo Barbosa e de Lara Lopes.