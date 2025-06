Rui Moreira deixa voleibol do Benfica

“Conquistar um campeonato, que, no meu caso, não era o primeiro campeonato português (foi duas vezes campeão com a AJM/FC Porto), mas era o meu primeiro campeonato no Benfica, que sempre foi o meu clube, tem algo a mais, que nunca mais vou encontrar em lado nenhum”, reconheceu o treinador, de 39 anos.



Rui Moreira, que chegou ao Benfica em 2023/24, despede-se da Luz depois de conquistar, nas duas épocas da sua passagem, um campeonato – que as águias tinham vencido pela última vez em 1974/75 -, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



“De forma histórica, porque a Supertaça, se não me engano, foi a primeira. A Taça de Portugal, no ano passado, conquistada 50 anos depois e, agora, o campeonato também 50 anos depois – é mesmo muito bom. Era uma coisa que o Benfica já perseguia há muito tempo, e, 50 anos depois da histórica equipa das Marias”, lembrou o treinador, citado pelo clube.



O treinador, que em Portugal orientou a AJM/FC Porto, AVC Famalicão e Famalicense, vai, segundo a imprensa, assumir o comando do Dentil Praia Clube, um dos principais clubes do voleibol feminino brasileiro.



“Tive uma oportunidade desportiva irrecusável, provavelmente para um Campeonato que é top 3 a nível mundial, para uma equipa, que, se calhar, ao dia de hoje, é top 10/15 a nível mundial, e é daquelas coisas que se não agarrarmos uma oportunidade, pode ser que ela não nos apareça num futuro próximo”, justificou o treinador.