Ciclismo
Mais Modalidades
Rui Oliveira conquista três títulos nos campeonatos nacionais de pista
O ciclista Rui Oliveira conquistou o terceiro título nacional, fechando as contas dos campeonatos de pista. No Velódromo Nacional, em Anadia, o campeão olímpico ficou à frente de Diogo Narciso e Miguel Salgueiro na corrida por pontos, última prova da competição.
Rui Oliveira voltou a ser superior a Miguel Salgueiro, que já tinha sido segundo classificado no conjunto de provas do omnium, na sexta-feira, e na eliminação, no sábado.
O ciclista da UAE Emirates e campeão olímpico em Paris só deixou escapar o ouro na prova de scratch, falhando o pleno de títulos nos campeonatos nacionais de ciclismo de pista.
No feminino, Daniela Campos conquistou todas as provas em disputa, seguindo-se Marta Carvalho e Beatriz Roxo no pódio do omnium, eliminação, scratch e corrida por pontos.Nos escalões jovens, Bruno Nogueira foi o destaque, ao vencer as cinco provas em que participou – scratch, quilómetro contrarrelógio, perseguição individual, eliminação e corrida por pontos.
Miguel Pacheco sagrou-se campeão nacional de eliminação no paraciclismo, enquanto Daniel Silva, José Miranda, David Costa, Miguel Pacheco e André Soares dominaram as respetivas categorias do contrarrelógio individual.
O ciclista da UAE Emirates e campeão olímpico em Paris só deixou escapar o ouro na prova de scratch, falhando o pleno de títulos nos campeonatos nacionais de ciclismo de pista.
No feminino, Daniela Campos conquistou todas as provas em disputa, seguindo-se Marta Carvalho e Beatriz Roxo no pódio do omnium, eliminação, scratch e corrida por pontos.Nos escalões jovens, Bruno Nogueira foi o destaque, ao vencer as cinco provas em que participou – scratch, quilómetro contrarrelógio, perseguição individual, eliminação e corrida por pontos.
Miguel Pacheco sagrou-se campeão nacional de eliminação no paraciclismo, enquanto Daniel Silva, José Miranda, David Costa, Miguel Pacheco e André Soares dominaram as respetivas categorias do contrarrelógio individual.
Os campeonatos nacionais de Anadia dividiram-se em sete disciplinas e cinco categorias. Estiveram em disputa 36 títulos nacionais.
c/ Lusa
Tópicos