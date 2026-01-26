Rui Oliveira conquista três títulos nos campeonatos nacionais de pista

Rui Oliveira conquista três títulos nos campeonatos nacionais de pista

O ciclista Rui Oliveira conquistou o terceiro título nacional, fechando as contas dos campeonatos de pista. No Velódromo Nacional, em Anadia, o campeão olímpico ficou à frente de Diogo Narciso e Miguel Salgueiro na corrida por pontos, última prova da competição.

RTP /
Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo

VER MAIS
Rui Oliveira voltou a ser superior a Miguel Salgueiro, que já tinha sido segundo classificado no conjunto de provas do omnium, na sexta-feira, e na eliminação, no sábado.

O ciclista da UAE Emirates e campeão olímpico em Paris só deixou escapar o ouro na prova de scratch, falhando o pleno de títulos nos campeonatos nacionais de ciclismo de pista.

No feminino, Daniela Campos conquistou todas as provas em disputa, seguindo-se Marta Carvalho e Beatriz Roxo no pódio do omnium, eliminação, scratch e corrida por pontos.Nos escalões jovens, Bruno Nogueira foi o destaque, ao vencer as cinco provas em que participou – scratch, quilómetro contrarrelógio, perseguição individual, eliminação e corrida por pontos.

Miguel Pacheco sagrou-se campeão nacional de eliminação no paraciclismo, enquanto Daniel Silva, José Miranda, David Costa, Miguel Pacheco e André Soares dominaram as respetivas categorias do contrarrelógio individual.

Os campeonatos nacionais de Anadia dividiram-se em sete disciplinas e cinco categorias. Estiveram em disputa 36 títulos nacionais.

c/ Lusa
Tópicos
PUB
PUB