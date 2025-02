Rui Oliveira e Ivo Oliveira conquistam bronze no madison nos Europeus de pista

Rui Oliveira, que é campeão olímpico desta disciplina, com Iúri Leitão, e o irmão gémeo Ivo Oliveira conquistaram 96 pontos na corrida de duplas, contra 119 dos neerlandeses Yanne Dorenbos e Vincent Hoppezak, novos campeões da Europa, e 105 dos alemães Tim Torn Teutenberg e Roger Kluge, que ficaram com a prata.É a sexta medalha para Portugal na 16.ª edição dos Europeus, com Ivo Oliveira a juntar esta conquista à prata na perseguição individual e Rui Oliveira a outro segundo lugar, na eliminação. Iúri Leitão sagrou-se campeão da Europa de pontos e de scratch, enquanto Maria Martins arrebatou o bronze no scratch.