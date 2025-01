Rui Oliveira foi 8.º na primeira etapa do Tour Down Under

No final dos 150,7 quilómetros entre Prospect e Gumeracha, Welsford bateu ao sprint os britânicos Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) e Matthew Walls (Groupama-FDJ), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:36.38 horas do vencedor.



Esta é a 10.ª vitória da carreira do australiano, que no ano passado venceu três etapas na mais importante prova ‘nacional’.



Numa chegada marcada por uma queda a 2,5 quilómetros da meta, que apanhou (novamente) Dylan Van Baarle – muito azarado no ano passado, o neerlandês da Visma-Lease a Bike fraturou hoje a clavícula -, o campeão olímpico de madison Rui Oliveira foi oitavo, enquanto Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) concluiu a tirada no 128.º lugar.



Quem teve um dia para esquecer foi Geraint Thomas (INEOS), o vencedor do Tour2018, que perdeu mais de três minutos, explicando depois ter passado a noite doente.



Devido às bonificações, Sam Welsford lidera o Tour Down Under com quatro segundos de vantagem sobre Matthew Brennan, de apenas 19 anos, com o australiano Zac Marriage (Butterfields Ziptrak) a ser terceiro, a cinco.



Rui Oliveira é 12.º, a 10 segundos do líder, o mesmo tempo a que está Eulálio do australiano da Red Bull-BORA-hansgrohe.



Na quarta-feira, disputa-se a segunda etapa, com início e final em Tanunda, num total de 128,8 quilómetros.